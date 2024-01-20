Beşiktaş farklı kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sol taraftan Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında iyi yükselen Zainutdinov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
53. dakikada sol taraftan Thiam’ın ceza sahası içine ortasında altıpasta Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
60. dakikada sağ taraftan Midstjö’nün ortasında ceza sahası içi sol çaprazından Thiam’ın gelişine vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.
70. dakikada Erencan Yardımcı’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çeken Halil Akbunar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
74. dakikada savunmaya yaptığı baskı sonrası topu kapan Halil Akbunar, ceza sahası içine girdi. Halil’in ceza sahası içi sağ tarafından kale önüne çevirdiği topa Mame Thiam’ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
82. dakikada sol taraftan Nuno Sequeira’nın ceza sahası içine ortaladığı top kale önünde sekerek ağlarla buluştu. 4-0
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Eray Ersoy
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Murat Akça dk. 86), Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar (Kappel dk. 90+3), Midtsjö, İbrahim Akdağ, Thiam (Diaby dk. 90+3), Erencan Yardımcı (Endri Çekiçi dk. 73), Umut Nayir (Thuram dk. 86)
Yedekler: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zainutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Ghezzal dk. 46), Tayfur Bingöl (Necip Uysal dk. 86), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Rebic dk. 66), Cenk Tosun (Muleka dk. 66)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Mustafa Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Terzi, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Fernando Santos
Goller: Umut Nayir (dk. 4), Halil Akbunar (dk. 70), Thiam (dk. 74), Nuno Sequeira (dk. 82) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Demir Ege Tıknaz, Onur Bulut (Beşiktaş), Umut Nayir (Pendikspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.