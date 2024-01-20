- Bölge

Bağlantı yolları ulaşıma açıldı

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Kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanan, Batman'ın Sason ilçesinin Muş sınırındaki en ucra köyü olan Bayramlar köy yolu 3 günlük çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.

Bağlantı yolları ulaşıma açıldı mask
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Batman’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Batman'ın Sason ilçesine bağlı 48 köy ve 50’nin üzerindeki mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl özel idaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerince yürütülen bir haftalık çalışmaların ardından, ilçedeki 4 mezraa yolu dışındaki tüm köy ve mezraa yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Batman'ın Sason ilçesinin Muş sınırındaki en ucra köyü olan Bayramlar köy yolu 3 günlük çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı. Şantiye ekiplerinin kapalı durumda olan 4 mezra yolundaki çalışmaları devam ediyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kar yağışı, Batman kar, batman

20 Oca 2024 - 21:54 Batman- Bölge

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