Hem tarihi hem lezzetli

Gaziantep'e özgü lezzetlerden ekşili ufak köfte, hem doyurucu, hem de sağlıklı bir özelliğe sahip olmasıyla evlerde, lokantalarda ve restoranlarda en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Ekşili ufak köfte, özellikle soğuk kış günlerinde ise daha çok tercih ediliyor. Ekşili ufak köfte, gastronomi kenti Gaziantep’in 500 tescilli ana yemeklerinden biri olarak da dikkat çekiyor.

“EKŞİLİ UFAK KÖFTE TARİHİ BİR YEMEKTİR”

Ekşili ufak köfte yemeğinin tarihinin çok eskiye dayandığını anlatan Restoran çalışanı Ökkeş Öztürk, “Ekşili ufak köfte çok eskiye dayalı tarihi bir yemektir. Annelerimizin, teyzelerimizin ve halalarımızın evde toplanıp ince ince yuvarlayarak yaptığı bir yemektir. İçinde nohut taneleri, ekşi sosu vardır. Ekşili ufak köfte gastronomi kenti Gaziantep’te 500 tescilli ana yemeklerimizden birisidir. Ekşili ufak köftenin en büyük özelliği ise geçmişten günümüze kadar gelmesidir. Büyüklerimiz bu lezzet mirasını bize bıraktı biz de aynı şekilde bizden sonraki nesle aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

“BÜYÜKLERİMİZDEN BİZE EŞSİZ TESCİLLİ BİR LEZZET MİRAS KALDI”

Ekşili ufak köftenin tarifini anlatan Öztürk, “Ekşili ufak köfte içerisinde kullanılan ince bulgur etle yoğurularak harç haline getirilir. Daha sonra hamurunu tane tane yuvarlayarak yapım aşamasına devam edilir. Bu yemeğin en önemli özelliği ise tanelerinin hepsi aynı ölçüde olmasıdır. Bu sayede büyüklerimizden bize eşsiz tescilli bir lezzet miras kaldı” ifadelerine yer verdi.

“EKŞİLİ UFAK KÖFTE İŞTAH AÇICI BİR YEMEKTİR”

Öztürk, ekşili ufak köftenin iştah açıcı bir yemek olduğunu belirterek, “Ekşili ufak köfte iştah açıcı bir yemektir. Aynı zamanda mideyi de rahatlatma özelliği vardır. Hemen hemen her akşam evlerde pişirilebilen ekşili ufak köftenin bir diğer özelliği ise düğünlerimiz de misafirler içinde yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

“YERLİ VE YABANCI TURİSTLER BU YEMEĞE ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR”

Ekşili ufak köfte yemeğine yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Öztürk, “Yerli ve yabancı turistler bu yemeğe çok ilgi gösteriyor. Bu köfteleri nasıl yapıyorsunuz, hepsi nasıl aynı ölçüde diye soruyorlar. Biz de bu tarihimizden gelen yemeğimizi yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

Günlük 40-50 porsiyon satış yaptıklarını ifade eden Öztürk, fiyatların 160-180 TL arasında değiştiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı