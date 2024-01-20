Jandarma teröre geçit vermiyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Türkiye-Suriye sınır hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında yasadışı yollarla yurda geçmeye çalışan ve Suriye bölgesinde 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı.
PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.