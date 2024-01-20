Jandarma teröre geçit vermiyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Türkiye-Suriye sınır hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında yasadışı yollarla yurda geçmeye çalışan ve Suriye bölgesinde 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı