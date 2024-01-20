Bir kar uyarısı da Diyarbakır’a

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların; Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri (Dicle, Hani, Lice, Kulp) ile Batman'ın kuzey ilçelerinde (Sason ve Kozluk) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle yağmur, bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santim üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor” denildi.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ile kar yağışı beklenen yerlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı