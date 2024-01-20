Molotof kokteyli kundaklama iddiası

Olay, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. İnşaat malzemeleri satılan işyerinin önüne gelen kişi yada kişiler iddiaya göre molotof kokteyli atarak dükkanı ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken dükkanda satılan inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

İşyeri sahibi Muhammed Ali Gündeş, gece saat 02.00 civarında uyurken jandarma ekiplerinin aramasıyla uyandığını söyleyerek, “Dükkanımızın yandığını söylediler. Bizde hemen koşup geldik. Jandarma ilk müdahaleyi yapmış, sonrasında itfaiye ekipleri yangını soğuttu. Bilerek yakmışlar, Molotof atmışlar zaten içeriye. Kameranın yönünü çevirmişler. İlk önce kamera kayıt cihazı içerde olduğu için ofis bölümüne atmışlar molotofu” dedi.

İşyerlerinin komple zarar gördüğünü dile getiren Gündeş, “Dükkan komple zarar gördü. Hepsi is, plastik malzemeler olsun, diğer alüminyum malzemeler olsun islenmiş, yanmış, çürümüş. Birçok zararımız var. Tabii şüpheli kişiler var. Ama şuan kesin bir şey söylemiyoruz. Jandarma ekipleri olaya müdahale ediyor. Onarında şüphelendiği kişiler var. Hepsini araştırıyorlar. Hard diski yangının içerisinden çıkardık. Eminim ki, jandarma ve siper suçlar bunu çıkaracaktır. Ortalama 4 milyon Türk Lirası en az zararımız var” diye konuştu.

“BUNU YAPAN İNSANLAR, İNSAN DEĞİL”

Yangının tüp satışı yapılan dükkana sıçramamasının bir felaketin önüne geçtiğini vurgulayan Gündeş, “Dükkanın içerisindeki çoğu malzeme kullanılmayacak durumda. Bunu yapan insanlar, insan değil. Bunu yapamaz. Kimsenin ekmek teknesine bunu yapamaz, yapmaması lazım. Bir üst katta tüp satış noktası var. İşyerinde boyalar var tinerlere geçseydi, bu bina komple yanardı, tüp tarafına geçerdi. Bu çevrede çok sağlıklı yer kalmazdı. Patlayabilirdi, yanabilirdi. Üst katlarda misafirler var, otel sahipleri var. Burada kalıyorlar. Çok şükür onlara bir şey olmadı. Otelin pencereli yanabilirdi. Çok şükür sağ salim kurtulduk. Biran önce jandarma ekiplerinin veya daha üst yerlerin bunların sonuçlarını bekliyoruz. Çünkü hard diski teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı