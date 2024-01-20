34 yıllık kerpiç dükkânda mesleğini sürdürüyor

Sivas’ta yaşayan 59 yıllık berber, 7 metrekarelik dükkanda mesleğini sürdürüyor. 1990 yılında taşındığı kerpiç dükkanda hizmet veren Salih Uçar, mesleğini özveri ile yapıyor. 72 yaşındaki Salih Uçar, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde dükkanda olduğunu ifade ederek işyerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

“BU DÜKKANA 1990 YILINDA GELDİM”

34 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Salih Uçar dükkana gelen müşterilerin memnun olduğunu ifade ederek, ”Bu dükkan karşıdaki apartman ile beraber yapıldı. Bu dükkana 1990 yılında geldim ve 34 yıldır berberlik mesleğimi bu dükkanda yapıyorum. Görenler bu dükkanın çok eski olduğunu söylüyorlar. Maraş depreminin olduğu gün ben bu dükkanın içindeyim. Depremden fazla etkilenmedim. Arkadaşlarım dükkana gelip deprem olduğunu söylediler ve ben de o zaman deprem olduğunu anladım. Zamanında çarşıya gitmedim. Dükkanımdan memnunum ve yerim güzel. Dükkana gelen müşteriler dükkandan gayet memnun” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı