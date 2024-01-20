- Bölge

Daha önce böyle bir hırsızlık haberi görmediniz

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Elazığ’da aç kalan sokak bir köpeğin, girdiği kümesten tavuğu alıp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha önce böyle bir hırsızlık haberi görmediniz mask
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Elazığ’da aç kalan sokak bir köpeğin, girdiği kümesten tavuğu alıp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hankendi Mahallesi’nde Bülent Bölükbaşı’na ait tavuk kümesine aç kalan köpek girdi. Köpek, bahçede bulunan kümese yaklaştıktan sonra tavuğu kovalayıp yakaladı ve bahçeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 Oca 2024 - 20:51 Elaziğ- Bölge

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