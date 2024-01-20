Beklenen kar Kapıda Elazığ’a uyarı verildi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Elazığ’ın kuzey ve doğu kesimlerinde Ağın, Keban, Karakoçan, Kovancılar, Palu, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli olması beklenmektedir. Genellikle yağmur, bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için de kar uyarısı yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.