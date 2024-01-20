5 yılda büyük değişim

2019’daki yerel seçimlerde yüzde 42.98 oy alarak Hani Belediye Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Lale, 5 yıllık görevi boyunca sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliğinde önemli bir aşama kat ettiklerini dile getirdi. Başkan Lale, “Göreve gelişimizin ilk gününden itibaren yaşanan güçlü değişimi sahiplenen Hani halkına önce hizmet götürdük sonra da gönüllerine dokunduk. Sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği açısından iyi bir noktaya geldik, halka hizmet için belediyenin tüm birimlerini seferberlik ettik" dedi.

"50 ÖNEMLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

50 önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Lale, ilçeyi ilk kez doğalgaz ile tanıştırdıklarını, çarşı merkezindeki iş yerlerini modernleştirdiklerini, yeni otogar, canlı hayvan borsası, yarım olimpik yüzme havuzu, 2050’ye kadar ilçenin atık su sorununu ortadan kaldıran tesis ile 45 bin metrekarelik bir alana sahip olan Millet Bahçesi projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Tarımsal sulama için kanallar, kadın merkezi, gençlik ve kültür kompleksi, spor salonları, stadyum, halı sahalar, ücretsiz otobüs ulaşımı, pandemi ve deprem afetlerinde sosyal yardımlar, alt yapı, üst yapı, parke taşları gibi belediye ait hizmetleri eksiksiz olarak yaptıklarını kaydeden Başkan Lale, “Bunların içerisinde en önemli projelerimizden biri de eskiden ticaret yolu olarak patika şeklinde kullanılan Elazığ’ın Arıcak ilçesi Üçocak beldesi karayolumuzu yaptık. 9 kilometrelik yolumuzu asfaltladık ve sarı çizgilerini de çektik. Ayrıca birçok yerleşim ile bağlantı yollarımızı yeniledik. Tüm bunlar eskiden hayaldi şimdi bu hayali hayata geçirdik” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATINI YERİNE GETİRİYORUZ"

Başkan Lale, “Doğası, yapısı ve geçmişiyle tarih kitaplarına girmiş nadide ilçemizi hak ettiği seviyeye getirmek için canla başla çalışıyoruz. Biz, biriken sorunlara çözüm bulmak için görev aldık. Geçen süre zarfında hem hizmet ettik, hem de Hanili hemşerilerimizle gönül bağı kurduk. Evlerine, iş yerlerine konuk olduk. Gönüllerine dokunduk. İhtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzattık. Cumhurbaşkanımızın bizler için talimat anlamına gelen ‘belediyeler siyaset değil hizmet yapsın’ sözlerini esas alarak ayrım yapmadan milletimizin tüm fertlerine hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yine cumhurbaşkanımızın tabiriyle milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmak için çaba gösteriyoruz. Milletimizin emanetine layık olmak için samimiyet ve gayretle mücadele ediyoruz. Rabbim bu yolda bizi mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

"TARİHİ YAPILARI RESTORE ETTİK"

Hani’nin tarihsel önemine dikkat çeken Başkan İbrahim Lale, Ayn-ı Kebir Suyu, Aynkeris Suyu, Hatuniye Medresesi, Pir Aziz Türbesi, Şeyh Ahmed Efendi Türbesi ve Koki Çayı Mesiresi’nin geçmişinin çok eskilere dayandığını ve bu yapıları restore ederek yeni kuşaklara aktardıklarını söyledi.

Projelerin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ilgili bakanlıklar, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin büyük emeği olduğunu belirten Lale, “Kendilerine teşekkürü borç bilirim. Her projemize pozitif yaklaştılar. İlçemizin eksikliklerinin giderilmesinde, gelişmesinde ve modernleşmesinde kıymetli bakanlarımızın, vekillerimizin, valilerimizin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimizin, kaymakamımızın, daire başkanlarımızın katkıları ve emekleri büyüktür” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı