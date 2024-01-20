Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Gönültaş’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Sıtmapınarı caddesi No: 15 Battalgazi.
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nuriye Polat’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Nezaket Sokak, No: 36/2, Yeşilyurt.
52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Murat Turan’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Gülce Sokak, No: 149 Battalgazi.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nevin Nermin Vurmaz’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Fahrikayahan Bulvarı, No: 36, Yeşilyurt.
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Ayık’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Taşangil Sokak, Battalgazi.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Hüseyin Dayan’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Başdemir sokak, Battalgazi.
49 yaşında vefat eden ve Yaka Mahallesi Mezarlığına defnedilen Gafure Gitmez’in taziye adresi: Yaka Mahallesi, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden Arguvan Mezarlığına defnedilen Mercan Aydoğdu’nun taziye adresi: Arguvan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.