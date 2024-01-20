Hafif ticari araçlar çarpıştı, 2 yaralı

Kaza, 13.30 sıralarında, Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 44 KT 547 plakalı hafif ticari araç ile A.E.K. idaresindeki 44 FF 698 plakalı bir başka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı