Elazığ ve Tunceli’nin bu ilçeleri bu uyarı size

Elazığ'da ve Tunceli’de 21 Ocak 2024 tarihinde Fırat Elektrik kesintisi işlemi gerçekleştirileceği bildirildi. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu elektrik kesintisi, Fırat Elektrik tarafından yapılan yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek.
Elazığ'ın birçok ilçesi bu elektrik kesintisi işleminden etkilenecek ve pazar günü elektriksiz bir gün geçirecek. İşte 21 Ocak 2024 Elazığ elektrik kesintisi detayları:
ARICAK İLÇESİ
21 Ocak 2024, 09:00- 12:00 saatleri arasında İşletme Bakım Çalışması (Ekip) nedeniyle elektrik kesintisine uğrayacak.
ELAZIĞ MERKEZ (KOÇKALE KÖYÜ HACI MEZRA)
21 Ocak 2024, 11:00- 14:00 saatleri arasında İşletme Bakım Çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.
ELAZIĞ MERKEZ (KORUCU KÖYÜ İSTASÏYON MEZRA)
21 Ocak 2024, 11:00- 14:00 saatleri arasında İşletme Bakım Çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
TUNCELİ’DE PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
21 Ocak 2024 Pazar günü Tunceli'de elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti nedeniyle elektriksiz kalacak ilçeler ve mahalleler şunlar:
ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ
Elektrik Kesintisi Süresi: 7 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tunceli
Etkilenecek Bölgeler: Uzungöl Köyü, Sarıbalta Köyü, Yenimahalle Mahallesi
Başlama Zamanı: 21 Ocak 2024 Pazar 09:30
Bitiş Saati: 21 Ocak 2024 Pazar 16:30
Bu bilgiler Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyuruldu. Elektrik kesintisi sırasında etkilenebilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve kesinti süresince dikkatli olmaları gerekiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.