20 Oca 2024 - 16:29 - Gündem

Elazığ ve Tunceli’nin bu ilçeleri bu uyarı size

Elazığ'da ve Tunceli’de 21 Ocak 2024 tarihinde Fırat Elektrik kesintisi işlemi gerçekleştirileceği bildirildi. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu elektrik kesintisi, Fırat Elektrik tarafından yapılan yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek.