Bu araçlar trafikten men edilecek

TÜVTÜRK yaptığı flaş bir değişiklikle, emisyon testini geçemeyen araçları "ağır hasarlı" olarak sınıflandırarak trafikten men etme kararı aldı. Bu karar, araç sahipleri arasında şaşkınlık yarattı.Yapılan değişiklikle birlikte, egzoz gazı emisyonu ölçümü geçemeyen araçlar ağır hasarlı kategorisine alınacak ve bu durumdaki araçların trafikten men edilme tehlikesi bulunacak.

TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, gezici istasyonların sadece randevu ile hizmet verdiğini ve geçerli bir egzoz gazı emisyon ölçümü olmaması durumunda aracın muayenesinin başarısız olacağını belirtti. Seyyar araç muayene istasyonlarının hizmet verdiği ilçelerde başka bir yetkili ölçüm istasyonu varsa, seyyar istasyonlar egzoz gazı emisyon ölçümü hizmeti veremeyecek.

Araçların çevreye olan etkisini ölçen gaz ölçümü emisyon testinden geçemeyen araçlar, bundan sonra ağır hasarlı kategorisine alınacak. Ağır hasarlı olarak sınıflandırılan araçlar, trafikten men edilme riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

TÜVTÜRK'ün açıklamasının ardından araç sahipleri, araçlarını ne kadar sürede muayeneye sokmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Muayene periyotları, araç türlerine göre farklılık gösteriyor. Lastik tekerlekli araçlar için ilk üç yaş ve sonrasında her üç yılda bir muayene gerekmekte. İki-üç tekerlekli araçlar, resmi/hususi araçlar ve diğer motorlu araçlar için farklı periyotlar söz konusu.

Bu değişikliklerin milyonlarca araç sahibini etkilediği ve trafikten men edilme riski taşıyan araç sahipleri için önemli bir konu olduğu görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi