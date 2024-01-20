Hatay yine bir uyarı aldı İşte ilçe ilçe ayrıntılar

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Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 21 Ocak 2024 Pazar günü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte etkilenen ilçeler ve mahallelerin güncel listesi:

DÖRTYOL

Dörtyol ilçesindeki elektrik kesintisi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü 01:00 - 06:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

Seçer,Şahika,Kervan,Hakim,Ufuk,Özmen,Demet,Yıldırım,Yıldız,Zengin,Çelen,Çelenk,Özel,İmam Hatip,İnönü,İpek,Akdeniz,Arı,Atatürk, gibi daha birçok mahalle elektrik kesintisi yaşanacak.

YAYLADAĞI

Yayladağı ilçesindeki elektrik kesintisi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında 8 saat sürecek. Etkilenen bölgeler arasında Ceni, Nakışlı Mağara, Üçağızlı, Park, Atatürk, ve birçok mahalle bulunmakta. Kesintinin sebebi ise şebeke iyileştirme çalışmaları.

PAYAS

Payas ilçesindeki elektrik kesintisi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında 8 saat sürecek. Etkilenen bölgeler arasında Özkul Çolak, Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz, Server Tonilli, Ömer Şahin, İstasyon, ve birçok mahalle bulunmakta. Kesintinin sebebi şebeke iyileştirme çalışmaları.

KUMLU

Kumlu ilçesindeki elektrik kesintisi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında 8 saat sürecektir. Etkilenen bölgeler arasında Ahmet Ayık, Atatürk, Bahçeli, Cengiz Topel, Fatih, Sakman, Ulubatlı Hasan, ve birçok mahalle bulunmakta. Kesintinin sebebi şebeke iyileştirme çalışmaları.

KIRIKHAN

Kırıkhan ilçesindeki elektrik kesintisi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında 8 saat sürecektir. Etkilenen bölgeler arasında Ceylanlı, Alan Çayırlık, Ceylanlı 71, Ceylanlı 91, Ceylanlı 97, Ceylanlı 88, ve birçok mahalle bulunmakta. Kesintinin sebebi şebeke iyileştirme çalışmaları.

DÖRTYOL

Dörtyol ilçesindeki elektrik kesintisi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında 8 saat sürecektir. Etkilenen bölgeler arasında Çalışkan Çıkmazı, Çiçek 1, Payas, Ç.Çamlıtepe, ve birçok mahalle bulunmakta. Kesintinin sebebi şebeke iyileştirme çalışmaları.

ARSUZ

Arsuz ilçesindeki elektrik kesintisi, 21 Aralık 2023 Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında 8 saat sürecektir. Etkilenen bölgeler arasında Karagöz 1, Karagöz 2, Karagöz 3, ve birçok mahalle bulunmaktadır. Kesintinin sebebi şebeke iyileştirme çalışmaları.