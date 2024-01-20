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Sivas ve Tokat yarın dikkat

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Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Tokat’ta ve Sivas’ta 21 Ocak 2024 tarihinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin detaylı listesi:

Sivas ve Tokat yarın dikkat mask
Sivas ve Tokat yarın dikkat
Sivas ve Tokat yarın dikkat
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Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Tokat’ta ve Sivas’ta 21 Ocak 2024 tarihinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin detaylı listesi:

ERBAA İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar

Saat: 10:00- 11:30

Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, İsmetpaşa, Yavuz Sultan Selim, Tosunlar Köyü.

NİKSAR İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar

Saat: 09:00- 11:00

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen Mahalleler: Tokat Niksar Korulu, Camidere, Terzioğlu, Pelitlik, Ayvalı, Çayköy, Araköy, Osmaniye, Mezra, Mutluca, Ormancık, Derindere, Umurlu, Çiçekli, Güzelyayla, Tahtalı, Yeşilkaya Köyleri, Köklüce Köyü Mahalleleri, Kapıağzı Köyü Mahalleleri, Gökçeoluk Köyü Çolaklar Mahallesi, Akıncık Köyü Ağıl Mahallesi, Başçiftlik İlçesi Erikbelen Köyü.

ERBAA İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar

Saat: 08:30- 10:00

Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika

Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, İsmetpaşa, Yavuz Sultan Selim.

21 Ocak 2024 tarihinde Sivas ilinde Şarkışla ilçesinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde

ŞARKIŞLA İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar

Saat: 09:30- 14:00

Kesinti Süresi: 4 saat 30 dakika

Etkilenen Alanlar: Sivas, Şarkışla, Çanakçı Köyü, Gazi Köyü, Hocabey Köyü

Bu kesinti, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından belirtilen şebeke çalışması sebebiyle planlandı. Elektrik kesintisi sırasında etkilenecek bölgeler ve kesinti süresi ile ilgili detaylar yukarıda belirtildi.

 

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20 Oca 2024 - 15:23 - Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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