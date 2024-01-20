Sivas ve Tokat yarın dikkat

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. Tokat’ta ve Sivas’ta 21 Ocak 2024 tarihinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin detaylı listesi:
ERBAA İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar
Saat: 10:00- 11:30
Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, İsmetpaşa, Yavuz Sultan Selim, Tosunlar Köyü.
NİKSAR İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar
Saat: 09:00- 11:00
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen Mahalleler: Tokat Niksar Korulu, Camidere, Terzioğlu, Pelitlik, Ayvalı, Çayköy, Araköy, Osmaniye, Mezra, Mutluca, Ormancık, Derindere, Umurlu, Çiçekli, Güzelyayla, Tahtalı, Yeşilkaya Köyleri, Köklüce Köyü Mahalleleri, Kapıağzı Köyü Mahalleleri, Gökçeoluk Köyü Çolaklar Mahallesi, Akıncık Köyü Ağıl Mahallesi, Başçiftlik İlçesi Erikbelen Köyü.
ERBAA İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar
Saat: 08:30- 10:00
Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika
Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, İsmetpaşa, Yavuz Sultan Selim.
21 Ocak 2024 tarihinde Sivas ilinde Şarkışla ilçesinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar şu şekilde
ŞARKIŞLA İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar
Saat: 09:30- 14:00
Kesinti Süresi: 4 saat 30 dakika
Etkilenen Alanlar: Sivas, Şarkışla, Çanakçı Köyü, Gazi Köyü, Hocabey Köyü
Bu kesinti, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından belirtilen şebeke çalışması sebebiyle planlandı. Elektrik kesintisi sırasında etkilenecek bölgeler ve kesinti süresi ile ilgili detaylar yukarıda belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.