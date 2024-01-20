Elektrik kesintisi yarın Adana ve Mersin’de hayatı felç edecek

Adana'da ve Mersin’de yaşayan vatandaşlar, 21 Ocak 2024 Pazar günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi nedeniyle önemli bir aksamayla karşılaşacaklar. İşte Adana ve Mersin’de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar:
Kesinti Tarihi ve Saati: 21 Ocak 2024 Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintisi, akşam saatlerine kadar devam edecek.
ETKİLENEN İLÇELER:
CEYHAN İLÇESİ
Adana Merkez'de planlanan 1 adet elektrik kesintisi, 21 Ocak 2024 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kesinti nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olup, etkilenecek cadde ve sokaklar şu şekildedir: 400, 416, 411, 413, 420, 419, 425, 407, 403, 402, 423, 422, 401, 410, 430, 426, 418, 415, 414, 408, 404, 424, 432, 428, 427, 431, 412, 417, Sanayi, 399, 421, 409, 406, 434, 429, 433, 405, 395, 394, 393, 388, 389, Otoban Baglantı Çevre Yolu, 397, 456, D 400 Karayolu.
CEYHAN İLÇESİ'NDE İSE PLANLANAN 3 ADET ELEKTRİK KESİNTİSİ ŞU SAATLERDE GERÇEKLEŞECEK:
21 Ocak 2024, 10:30 - 14:30 saatleri arasında.
21 Ocak 2024, 09:30 - 17:00 saatleri arasında.
21 Ocak 2024, 09:00 - 14:00 saatleri arasında.
MERSİN’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
21 Ocak 2024 tarihinde Mersin'de planlanan elektrik kesintilerine dair bilgiler aşağıda belirtildi. Mersin ilinin farklı ilçelerinde yapılacak elektrik kesintisi detayları:
AKDENİZ İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şih Mahmut Ziyaret-1, Vaizoğlu, Ürkütür, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar
AKDENİZ İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 09:30 - 17:30
Etkilenen Cadde/Sokak: 6001, 6002, 6005, 6013, 6015, 6016, 6017, 6020, 6028, 141, 6003, 6006, 6014, 6018, 6022, 6026, 6012, Akdeniz, 132, Turgut Özal Bulvarı
AKDENİZ İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Turgut Özal Bulvarı, 139, 6023, 6025, 6038, 6040, 6044, 6047, 6048, 6049, 6050, 6052, Turgut Özal Bulvarı, 141, 6046, 6056, 163, 137, 6104, 6105, 6107, 6108, 6111, 6112, 6115, 6118, 6119, 6121, 6122, 6124, 6126, 6128, 6129, 6131, 6132, 6134, 6140, 6146, 6152, 6102, 6106, 6109, 6113, 6117, 6120, 6125, 6130, 6133, 6138, 6150, 6144, Akdeniz, 6142, 6123, 6127, 6274, 6278, 6280, 6282, 6288, 6290, 6292, 6296, Cumhuriyet, 136, 6210, 62102, 62104, 6221, 6236, 6239, 6240, 6241, 6246, 6247, 6249, 6250, 6255, 6260, 6261, 6259, 6237, 6232, 6238, 6252, 6263, 6276, 6286, 6294, Erdal İnönü, 62100, 6270, 6271, 6272, 6284, 6275, 6273, 6277, 6265, 6269, 6267, 6233
ANAMUR İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 10:00 - 14:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Atatürk_12, Yüzyıl, Umut Çıkmağı
ERDEMLİ İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Mezarlık_4, Merkez_15
GÜLNAR İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 09:30 - 17:30
Etkilenen Cadde/Sokak: Beydili, Emirhacı, Tırnak
SİLİFKE İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 09:30 - 17:30
Etkilenen Cadde/Sokak: Aktanlı
YENİŞEHİR İLÇESİ:
Kesinti Tarihi: 21.01.2024
Saat: 09:00 - 13:00
Etkilenen Cadde/Sokak: 2366, 2371, 2345, 32., 2357, 2359, 2363, 2365, 2368, 2369, 2372, 2374, 2376, 2390, 2361, 2370, Hüseyin Okan Merzeci, 23200, 23162, 23156, 23202, 23153, 23155, 2388, 2378, 2373, 23100, 2393, 2333, 23102, 23169, 2619, 7., 2622, 22202, 2289, 2275, 2283, 2287, 22136, 22146, 22148, 22138, 22200.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.