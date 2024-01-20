20 Oca 2024 - 15:13 - Gündem

Elektrik kesintisi yarın Adana ve Mersin’de hayatı felç edecek

Adana'da ve Mersin’de yaşayan vatandaşlar, 21 Ocak 2024 Pazar günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi nedeniyle önemli bir aksamayla karşılaşacaklar. İşte Adana ve Mersin’de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar: