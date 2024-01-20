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Elektrik kesintisi yarın Adana ve Mersin’de hayatı felç edecek

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Adana'da ve Mersin’de yaşayan vatandaşlar, 21 Ocak 2024 Pazar günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi nedeniyle önemli bir aksamayla karşılaşacaklar. İşte Adana ve Mersin’de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar:

Elektrik kesintisi yarın Adana ve Mersin’de hayatı felç edecek mask
Elektrik kesintisi yarın Adana ve Mersin’de hayatı felç edecek
Elektrik kesintisi yarın Adana ve Mersin’de hayatı felç edecek
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Adana'da ve Mersin’de yaşayan vatandaşlar, 21 Ocak 2024 Pazar günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi nedeniyle önemli bir aksamayla karşılaşacaklar. İşte Adana ve Mersin’de yaşanacak olan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar:

Kesinti Tarihi ve Saati: 21 Ocak 2024 Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintisi, akşam saatlerine kadar devam edecek.

ETKİLENEN İLÇELER:

CEYHAN İLÇESİ

Adana Merkez'de planlanan 1 adet elektrik kesintisi, 21 Ocak 2024 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kesinti nedeni şebeke iyileştirme çalışmaları olup, etkilenecek cadde ve sokaklar şu şekildedir: 400, 416, 411, 413, 420, 419, 425, 407, 403, 402, 423, 422, 401, 410, 430, 426, 418, 415, 414, 408, 404, 424, 432, 428, 427, 431, 412, 417, Sanayi, 399, 421, 409, 406, 434, 429, 433, 405, 395, 394, 393, 388, 389, Otoban Baglantı Çevre Yolu, 397, 456, D 400 Karayolu.

CEYHAN İLÇESİ'NDE İSE PLANLANAN 3 ADET ELEKTRİK KESİNTİSİ ŞU SAATLERDE GERÇEKLEŞECEK:

21 Ocak 2024, 10:30 - 14:30 saatleri arasında.

21 Ocak 2024, 09:30 - 17:00 saatleri arasında.

21 Ocak 2024, 09:00 - 14:00 saatleri arasında.

MERSİN’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK 

21 Ocak 2024 tarihinde Mersin'de planlanan elektrik kesintilerine dair bilgiler aşağıda belirtildi. Mersin ilinin farklı ilçelerinde yapılacak elektrik kesintisi detayları:

AKDENİZ İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şih Mahmut Ziyaret-1, Vaizoğlu, Ürkütür, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar

AKDENİZ İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 09:30 - 17:30

Etkilenen Cadde/Sokak: 6001, 6002, 6005, 6013, 6015, 6016, 6017, 6020, 6028, 141, 6003, 6006, 6014, 6018, 6022, 6026, 6012, Akdeniz, 132, Turgut Özal Bulvarı

AKDENİZ İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Turgut Özal Bulvarı, 139, 6023, 6025, 6038, 6040, 6044, 6047, 6048, 6049, 6050, 6052, Turgut Özal Bulvarı, 141, 6046, 6056, 163, 137, 6104, 6105, 6107, 6108, 6111, 6112, 6115, 6118, 6119, 6121, 6122, 6124, 6126, 6128, 6129, 6131, 6132, 6134, 6140, 6146, 6152, 6102, 6106, 6109, 6113, 6117, 6120, 6125, 6130, 6133, 6138, 6150, 6144, Akdeniz, 6142, 6123, 6127, 6274, 6278, 6280, 6282, 6288, 6290, 6292, 6296, Cumhuriyet, 136, 6210, 62102, 62104, 6221, 6236, 6239, 6240, 6241, 6246, 6247, 6249, 6250, 6255, 6260, 6261, 6259, 6237, 6232, 6238, 6252, 6263, 6276, 6286, 6294, Erdal İnönü, 62100, 6270, 6271, 6272, 6284, 6275, 6273, 6277, 6265, 6269, 6267, 6233

ANAMUR İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 10:00 - 14:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Atatürk_12, Yüzyıl, Umut Çıkmağı

ERDEMLİ İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Mezarlık_4, Merkez_15

GÜLNAR İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 09:30 - 17:30

Etkilenen Cadde/Sokak: Beydili, Emirhacı, Tırnak

SİLİFKE İLÇESİ

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 09:30 - 17:30

Etkilenen Cadde/Sokak: Aktanlı

YENİŞEHİR İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 21.01.2024

Saat: 09:00 - 13:00

Etkilenen Cadde/Sokak: 2366, 2371, 2345, 32., 2357, 2359, 2363, 2365, 2368, 2369, 2372, 2374, 2376, 2390, 2361, 2370, Hüseyin Okan Merzeci, 23200, 23162, 23156, 23202, 23153, 23155, 2388, 2378, 2373, 23100, 2393, 2333, 23102, 23169, 2619, 7., 2622, 22202, 2289, 2275, 2283, 2287, 22136, 22146, 22148, 22138, 22200.

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20 Oca 2024 - 15:13 - Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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