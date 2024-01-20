Şanlıurfa’da yarın bu ilçelerde hayat duracak

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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından Şanlıurfa'da yapılacak olan elektrik kesintilerine dair bilgiler paylaşıldı. 21 Ocak 2024 Pazar günü 09.00 ile 16.30 arasında yaşanacak olan kesintiler birçok ilçe mahallede etkili olacak işte ayrıntılar…

İşte belirtilen ilçeler ve mahallelerdeki elektrik kesintisi detayları:

SURUÇ:

Kaplanköy, Olukyanı, Oymaklı,Karakuyu,Akören,Küçüksergen,Büyüksergen,Bozyokuş,Uludüz mahallelerinde Höyükyanı Mahallesinde bulunan Üveyik Kök- Kırcaören çıkışı 3. Seviye Bakım çalışması sebebiyle saat 09.00 ile 16.30 arasında enerji kesintisi uygulanacak.

SİVEREK

Erkonağı,Dönemeç,Gülpınar,Cinhisar,Çatlı,Anacak,Gürakar,Yeniceli,Kamışlı,Uzunziyaret,Keçikıran.Yoğunca mahallelerinde 1. ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacağından dolayı saat 08.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

EYYÜBİYE

Boybeyi,Mil,Güzelkuyu,Kadıkendi,Dernek,Yanıkçöğür,Ortahemedan,Koçören,Osb,Kızılkuyu,Ulak,Altın-başak,Atlıkonak,Yukarıhemedan,Aşağıhemedan,Göldere,Yukarıçaykuyu,Çalışkanlar,Koçören,Lüleci,Otlukalan,Küçükalanlı mahallelerinde 1. ve 2. seviye kapsamından bina tipi trafo bakımı yapılacağından dolayı saat 13.00 ile 17.30 arasında enerji kesintisi yaşanacak.

HALİLİYE

Kanatlı,Aslanlı,Parmakkapı,Güvenli,Kargalı,Küçüksenemağara,Asri,İncirağacı,Sendebelen,Boncuk,Dikme,Kayalı,Konak,İnci mahallelerinde Düsop çalışması yapılacağından dolayı 08.30 ile 16.30 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

HİLVAN

Kalınbayat,Yedikuyu,Konaç,Gümüştaş,Eğerkıran,Ustahasan,Küçükgölcük,Uzuncuk,Gölcük,Çağıllı,Arınık.Üçüzler mahallelerinde saat 00.00 ile 07.00 arasında enerji kesintisi yaşanacak.

Bu bilgiler, 21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan elektrik kesintilerine dair detayları içeriyor. Vatandaşlar, belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde bu duruma hazırlıklı olmalı.