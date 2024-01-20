Şanlıurfa’da yarın bu ilçelerde hayat duracak

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından Şanlıurfa'da yapılacak olan elektrik kesintilerine dair bilgiler paylaşıldı. 21 Ocak 2024 Pazar günü 09.00 ile 16.30 arasında yaşanacak olan kesintiler birçok ilçe mahallede etkili olacak işte ayrıntılar…
İşte belirtilen ilçeler ve mahallelerdeki elektrik kesintisi detayları:
SURUÇ:
Kaplanköy, Olukyanı, Oymaklı,Karakuyu,Akören,Küçüksergen,Büyüksergen,Bozyokuş,Uludüz mahallelerinde Höyükyanı Mahallesinde bulunan Üveyik Kök- Kırcaören çıkışı 3. Seviye Bakım çalışması sebebiyle saat 09.00 ile 16.30 arasında enerji kesintisi uygulanacak.
SİVEREK
Erkonağı,Dönemeç,Gülpınar,Cinhisar,Çatlı,Anacak,Gürakar,Yeniceli,Kamışlı,Uzunziyaret,Keçikıran.Yoğunca mahallelerinde 1. ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacağından dolayı saat 08.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
EYYÜBİYE
Boybeyi,Mil,Güzelkuyu,Kadıkendi,Dernek,Yanıkçöğür,Ortahemedan,Koçören,Osb,Kızılkuyu,Ulak,Altın-başak,Atlıkonak,Yukarıhemedan,Aşağıhemedan,Göldere,Yukarıçaykuyu,Çalışkanlar,Koçören,Lüleci,Otlukalan,Küçükalanlı mahallelerinde 1. ve 2. seviye kapsamından bina tipi trafo bakımı yapılacağından dolayı saat 13.00 ile 17.30 arasında enerji kesintisi yaşanacak.
HALİLİYE
Kanatlı,Aslanlı,Parmakkapı,Güvenli,Kargalı,Küçüksenemağara,Asri,İncirağacı,Sendebelen,Boncuk,Dikme,Kayalı,Konak,İnci mahallelerinde Düsop çalışması yapılacağından dolayı 08.30 ile 16.30 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.
HİLVAN
Kalınbayat,Yedikuyu,Konaç,Gümüştaş,Eğerkıran,Ustahasan,Küçükgölcük,Uzuncuk,Gölcük,Çağıllı,Arınık.Üçüzler mahallelerinde saat 00.00 ile 07.00 arasında enerji kesintisi yaşanacak.
Bu bilgiler, 21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan elektrik kesintilerine dair detayları içeriyor. Vatandaşlar, belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde bu duruma hazırlıklı olmalı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.