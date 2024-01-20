Meteorolojiden Tunceli’ye uyarı geldi

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Tunceli’de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada Tunceli il genelinde bu gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağını, bin 200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) beklendiğini bildirdi.
Yapılan uyarıda 21 Ocak 2024 00.00 ile 22 Ocak 2024 15.00 saatleri arasında kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği açıklandı.
“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”
Tunceli’de beklenen yağışların herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, “Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.