Meteorolojiden Tunceli’ye uyarı geldi

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Tunceli’de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada Tunceli il genelinde bu gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağını, bin 200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) beklendiğini bildirdi.

Yapılan uyarıda 21 Ocak 2024 00.00 ile 22 Ocak 2024 15.00 saatleri arasında kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği açıklandı.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”

Tunceli’de beklenen yağışların herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, “Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi