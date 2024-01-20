20 Oca 2024 - 14:59 - Asayiş

Malatya’da traktör kazası 1 yaralı

Malatya’da traktör ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi kavşağı mevkiinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile aynı yöne seyreden hafif ticari araç çarpıştı.