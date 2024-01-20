Malatya’da traktör kazası 1 yaralı

Malatya’da traktör ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi kavşağı mevkiinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile aynı yöne seyreden hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 1 kişinin yaralandığı bildirilirken, İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.