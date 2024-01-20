- Asayiş

Malatya’da traktör kazası 1 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da traktör ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi kavşağı mevkiinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile aynı yöne seyreden hafif ticari araç çarpıştı.

Malatya’da traktör kazası 1 yaralı mask
Malatya’da traktör kazası 1 yaralı
Malatya’da traktör kazası 1 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da traktör ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi kavşağı mevkiinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile aynı yöne seyreden hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 1 kişinin yaralandığı bildirilirken, İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# malatya, malatya haber, Malatya kaza, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, traktör kazası malatya, malatya trafik kazası

20 Oca 2024 - 14:59 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL