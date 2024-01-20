Ticaret Bakanlığı 930 sözleşmeli personel alımı yapacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın kaçakçılıkla mücadelede etkinliğini artırmak ve gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla sözleşmeli personel alım sürecini başlattıklarını belirtti. Bu kapsamda, KPSS puan üstünlüğüne göre 602 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ayrıca, eş zamanlı olarak 88 koruma ve güvenlik görevlisi ile 240 idari destek personeli alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, belirtilen tarihler arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır.

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU VE SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU ALIM İLANI

Başvuru tarihleri: 22 Ocak 2024 (saat:10.00) – 31 Ocak 2024 (saat:17.00)

Genel şartlar arasında şu kriterler bulunmaktadır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin belirli alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

En az dört yıllık eğitim veren belirli bölümlerden mezun olmak,

2022 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI

Başvuru tarihleri: 01 Şubat 2024 (saat:10.00) – 12 Şubat 2024 (saat:17.00)

Genel şartlar arasında şu kriterler bulunmaktadır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin belirli alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

Herhangi bir kamu kurumunda görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu olmamak,

Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

Tercih edilecek pozisyon için özel şartları taşımak.

Başvuruda bulunan adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeli ve ilanlarda belirtilen tüm şartlara uygunluğunu sağlamalıdır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, seçilen adaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: Haber Merkezi