Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem kayıt tarihi ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi kayıtları merak ediliyor. Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilir. İşte sizler için merak edilen tüm ayrıntılar. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem kayıt takvimi, sınav ücreti ve diğer detaylar şu şekilde.

KAYIT TARİHLERİ

AÖL 2. dönem ilk kayıtlar 4-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak.Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat mesai bitiminde sona erecek.

SINAV ÜCRETİ

2. dönem sınav ücreti 160 TL olarak belirlenmiştir.

Sınav ücreti, odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödenebilir.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik numarası ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numarası ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırılabilir.

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, okulun resmi internet sitesinde belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden ders seçimlerini yapabilecek.

Ders seçimi 5 Ocak 2024- 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak.

SINAV TARİHLER

Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi