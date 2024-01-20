Bu hafta Malatya’da neler oldu?

Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

AFAD kira yardımı ne kadar oldu? AFAD kira desteği süresi uzatılacak mı?

AFAD, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Malatya’nın da içinde olduğu 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşayan afetzedelere verdiği kira yardımını yükseltti. Peki, o tutarlar ne kadar oldu? AFAD’ın verdiği kira yardımının süresi uzatıldı mı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18906682/afad-kira-yardimi-ne-kadar-oldu-afad-kira-destegi-suresi-uzatilacak-mi

O ilçenin kat yüksekliği belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın Ocak ayı dördüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Pütürge, Darende ve Yeşilyurt ilçelerinin imar ve bayındırlık komisyonu raporları okunarak meclis kararıyla kabul edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18904134/o-ilcenin-kat-yuksekligi-belli-oldu

Bakiyeler artırıldı Bu haber 65 bin depremzedeyi ilgilendiriyor

Malatya’nın da içinde olduğu 11 deprem ilinde 64 bin 761 afetzede aileye verilen ESEN Kart’larda bakiyeler artırıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18916568/bakiyeler-artirildi-bu-haber-65-bin-depremzedeyi-ilgilendiriyor

Arabası olanlar dikkat bu muayeneyi yaptırmayanlar yandı

Türkiye genelinde hava kirliliği ile mücadele kapsamında Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) devreye girdi. EGEDES, 81 ilde uygulanan bir denetim sistemi olup, egzoz muayenesi yaptırmayan sürücülere ciddi cezalar getiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için adımlar atmayı amaçlıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18913695/arabasi-olanlar-dikkat-bu-muayeneyi-yaptirmayanlar-yandi

SGK girişi 1996-1999-2010 arası olanlara emeklilik geliyor!

Türkiye'de emeklilik süreçleri, SGK girişi ve belirli yaş aralıklarında avantajlar sunarak çalışanları sevindiriyor. İşte, erken emeklilik için kullanılabilecek çeşitli yollar ve bu süreçteki önemli detaylar!

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18913624/sgk-girisi-1996-1999-2010-arasi-olanlara-emeklilik-geliyor

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er kimdir?

Malatya'nın gündemine damga vuran isimlerden biri olan Sami Er, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Peki, Sami Er kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18924082/ak-parti-malatya-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-sami-er-kimdir

2024 yılı yatırım programı açıklandı İşte Malatya’nın 2024 yılı yatırım programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Malatya’da da yapımı devam eden veya yeni başlanacak olan projelere milyon liralık ödenekler yapılacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18926760/2024-yili-yatirim-programi-aciklandi-iste-malatyanin-2024-yili-yatirim-programi

Battalgazi’de 21 mahalleye kentsel dönüşüm müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yerinde dönüşüm yapılacak mahallelerle ilgili müjdeyi açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile çarşı merkezinde yeni yapılacak planlama ile ilgili istişarelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 21 mahallede bakanlık ve belediye işbirliğiyle yerinde dönüşüm yapılacağını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18922539/battalgazide-21-mahalleye-kentsel-donusum-mujdesi

İlk olarak Malatya’da başlayacak Evlilik kredisinde hazırlıklar tamam! Başvurular ne zaman?

AK Parti’nin genel seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak. Peki, başvurular ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş kriteri var mı? İşte tüm merak edilenler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18936445/ilk-olarak-malatyada-baslayacak-evlilik-kredisinde-hazirliklar-tamam-basvurular-ne-zaman

Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay için geçerli Dış kredi alındı! Hedef 2028

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya için 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında 3 ayrı ödeme planı oluşturuldu. Bu yatırımlar özellikle altyapı için yapılacak projeleri içeriyor. Adıyaman, Hatay, Malatya, Şanlıurfa için yapılacak 2 ayrı yatırımın toplam proje bedeli ise 5 milyar lira civarında. İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18936263/malatya-adiyaman-sanliurfa-ve-hatay-icin-gecerli-dis-kredi-alindi-hedef-2028

Selahattin Gürkan neden aday olarak açıklanmadı? MGTC Başkanı Mehmet Aydın yorumladı

Sami Er isminin AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının sürpriz olmadığını belirten Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Sami Er isminin kulislerde geçen bir isim olduğunu kaydetti. Aydın, “İki aydır kimin aday olacağı merakla bekleniyordu. Selahattin Gürkan doğal adaydı, Öznur Çalık’ın ismi geçiyordu ama Sami Er açıklandı” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18952924/selahattin-gurkan-neden-aday-olarak-aciklanmadi-mgtc-baskani-mehmet-aydin-yorumladi

Malatya, Adana ve Kayseri’de son durum Artçılar neden bitmiyor?

Malatya, Adana ve Kayseri’de son günlerde yaşanan sarsıntılar vatandaşı tedirgin ederken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, tüm sorulara açıklık getirdi. Malatya’da 7 ve üzeri deprem üretecek fay parçası kalmadığını ifade eden Öğüt, Yeşilyurt, Doğanyol, Akçadağ, Doğanşehir ve Yeşilyurt-Çelikhan arasında 4,0 ilâ 5,0 arası depremlerin olmasının nedenini de açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18953854/malatya-adana-ve-kayseride-son-durum-artcilar-neden-bitmiyor

Mısır Çarşısı da yıkılacak

Malatya şehir merkezinde Yeni Camii’nin karşısında bulunan genellikle ayakkabı, yöresel ürünler ve kıyafet satışının yapıldığı, depremlerin ardından ise şehir merkezinde ayakta kalan tek çarşı olan Tarihi Mısır Çarşısı’nın da yıkılmasına karar verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18951799/misir-carsisi-da-yikilacak

Depremzedelere müjde Yük hafifletilip süreç hızlandırılıyor

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti yalnız depremzedelerin mağduriyetleri bitmek bilmedi. Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bir kararla depremzedeler haklarını ararken artık beklemeyecek. Depremzedeleri sevindiren gelişmenin detayları haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18945419/depremzedelere-mujde-yuk-hafifletilip-surec-hizlandiriliyor

Kaynak: Haber Merkezi