Kayseri ve Niğde bu haber size

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Güllüce, Yeni mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyleryukarı, Mahmudiye, İdris mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı, Hasancı mahallelerine,

Yarın 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan/ İncesu ilçesine bağlı Beydeğirmeni, Süksün Zafer mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy Mahallesi’ne,

Yarın 14.30 ila 15.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

NİĞDE:

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi Cumhuriyet, Saray mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi Aşağı, Cumhuriyet, Hürriyet mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla bölgesine bağlı Bayağıl Köyü, Doğu, Kemalpaşa mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü Çarşı, Köprübaşı, Ulucami, Yeni bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli, İnönü, Narköy bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut, Bayağıl, Çövek, Doğu, Kadılar, Kemalpaşa, Tekneçukur bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.