Akdoğan’dan öğrenci ve velilere önemli tavsiye

Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan, BUSABAH Medya’ya konuşarak, yarıyıl tatiline giren öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin dün tatile girdiğini belirten Akdoğan, bu 2 haftalık tatilin öğrenciler açısından önemli olduğunu söyledi.

“BU TATİL ÖĞRENCİLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK”

Bazı öğrencilerin buruk bir şekilde tatile gireceklerini belirten Akdoğan, “Öğrencilerimiz iki haftalık bir tatile girmiştir. Kimi öğrencilerimiz için sevinç ve gurur bir aradayken, bazı öğrencilerimiz ise buruk bir şekilde tatile girecek. Sosyal sanatsal ve sportif etkinliklerle geçirilecek bir tatil olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda özellikle sınav grupları için de bu tatilin bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Genel tekrarlarını yapacak olmaları, soru çözümüne zaman ayıracak olmaları sınavda kendilerine avantaj sağlayacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

“BİRİNCİ DÖNEM KONULARINI TEKRAR ETMELERİ YARARLI OLACAK”

Öğrencilerin aileleriyle vakit geçirmelerini tavsiye eden Akdoğan, “Diğer sınıf düzeylerinde de sanatsal sportif ve sosyal etkinliklerin yanında birinci dönem konularını tekrar etmeleri, eksik oldukları derslere ve konulara eğilmeleri yaralı olacaktır. Öğrencilerimizin aileleriyle vakit geçirmelerini, beraber etkinlik yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Çünkü aile, Türk toplumunun temel yapı taşıdır. Ailesiyle vakit geçiren çocuk topluma uyum sağlamada önemli mesafeler kaydedecektir” dedi.

“YAPICI TAVIR SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUZ”

“Öğrencilerimize ellerinden geldiğince kitap okumalarını, günde hiç olmasa en az otuz sayfa kitap okumalarını tavsiye ediyoruz” diyen Akdoğan, velilere de önemli tavsiyelerde bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Velilerimiz, notları istenilen düzeyde olmayan öğrencilerimize karşı sert tavırlar sergilememelidir; onları suçlayıcı, yargılayıcı bir dil kullanmamaları gerekmektedir. İlerde telafisi olmayan bu tür olumsuz tavırlardan kesinlikle kaçınmak gereklidir. Velilerimizi, bu öğrencilerimizi bu eksikliklerini tamamlamaya teşvik edici, yapıcı tavır sergilemeye davet ediyoruz. Çünkü eğitim ve öğrenme sadece okulda değil hayatın her alanında her anında vardır. Bu yüzden çocuklarımızın algılarının öğrenmeye ve gelişmeye açık olması gerekmektedir. Karnelerin alınmasıyla birlikte tatile giren öğrencilerimiz ve kıymetli meslektaşlarımız olan eğitimci arkadaşlarımıza iyi tatiller diliyorum.”