“Işın tedavisi ile tümörü yok etmek mümkün”

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Özden Karaoğlanoğlu, radyoterapi adıyla da bilinen ışın tedavisinin radyasyon enerjisi kullanılarak yapılan tedaviye verilen isim olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Karaoğlanoğlu, ışın tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

“IŞIN TEDAVİSİ TÜMÖRÜ TAMAMEN YOK ETMEK İÇİN KULLANILIR”

Radyoterapinin hastalığı yok etmek için ya da hastalığa bağlı oluşan yakınmaları yok edip hastayı rahatlatmak için kullanılabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Karaoğlanoğlu, “Cerrahi operasyon öncesinde tümörü küçültmek için, cerrahi olamayacak hastalarda tümörü tamamen yok etmek için ve diğer tedavi yöntemleri ile kaybolan tümörün yeniden oluşmasını önlemek için uygulanabilir. Amaç çevre normal dokuların doz almamasını veya en az dozu almasını sağlarken, hastalık bölgesine en fazla radyasyonu vererek hastalıklı hücreleri öldürmektir. Radyasyondan etkilenen sağlıklı hücrelerin kendini onarabilme yeteneği vardır. Kanser hücreleri ise bunu yapamamakta ve ölmektedir” ifadelerine yer verdi.

“TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE DESTEKLENEN, HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ”

Radyoterapinin vücudun dışından (eksternal) ve içinden (internal) olmak üzere iki şekilde uygulanabileceğini belirten Uzm. Dr. Karaoğlanoğlu, “Radyasyonu vücutta hastalıklı organa yönlendirebilmek için özel cihazlar kullanılır. Bu radyoterapi cihazlarındaki teknolojik gelişmeler, hekimin radyasyonu daha iyi hedeflemesine imkan sağlamıştır. Bunun için üç boyutlu konformal radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), sterotaktik radyoterapi (linak bazlı, gamaknife, cyberknife ile) seçilebilir. Işın tedavisi uygulanmasına karar verildiğinde, hekim aynı zamanda hangi cihazın hasta için daha uygun olduğuna da karar verir” dedi.

“IŞIN TEDAVİSİNİN PLANLANMASI VE HEDEF BELİRLEME SÜRECİ”

Radyoterapiye başlamadan önce bilgisayarlı planlama tomografisi çekildiğini söyleyen Uzm. Dr. Karaoğlanoğlu, “Hastanın cildi üzerine mürekkeple işaretleme yapılabilir. Doktor tarafından tomografi kesitlerinde ışınlanacak ve ışından korunacak bölgeler tek tek belirlenir. Bu çizim işlemi sonrası planlama aşamasına geçilir. Hastalıklı dokuların en fazla, normal dokuların ise en az radyasyona maruz kalması amaçlanarak ışınlanacak hedefler belirlenir. Radyasyon fizikçisi ile en uygun doz dağılımını oluşturmanın planı yapılır” şeklinde konuştu.

“BAZI KANSER TÜRLERİNDE TEK TEDAVİ YÖNTEMİ RADYOTERAPİDİR”

Kanser hastalarının çoğunda tedavinin bir aşamasında radyoterapi uygulandığını belirten Uzm. Dr. Karaoğlanoğlu, “Bazı kanser türlerinde radyoterapi tek tedavi yöntemi iken cerrahi öncesinde ve sonrasında; kemoterapi öncesinde, sonrasında veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Tümör tipine, evresine göre hekim, güncel tedavi algoritmalarını kullanarak buna karar verir” ifadelerini kullandı.

“RADYOTERAPİ SÜRECİNDE HASTA SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDADIR”

Hastalığın tedavisinde radyoterapinin gerekli olup olmadığına, hangi cihazın kullanılması gerektiğine radyasyon onkolojisi uzman hekimi karar verdikten sonra radyasyon onkolojisi ekibinin ve cihazının bulunduğu merkezlerde radyoterapinin uygulandığını söyleyen Uzm. Dr. Karaoğlanoğlu, “Cihazın bulunduğu özel olarak hazırlanmış bir odada hastanın tedavi masasına yatırıldıktan ve tedavi ekibi odadan çıktıktan sonra tedavi başlatılır. Oda aydınlıktır, odadaki kameralar sayesinde hasta tedavi süresince izlenir, sesli iletişim kurulabilir, ağrı hissetmez” dedi.

“RADYOTERAPİ EKİP ÇALIŞMAYLA GERÇEKLEŞTİRİLİR”

Radyoterapinin kapsamlı eğitimini tamamlamış sağlık profesyonelleri tarafından yürütülmesi gereken bir ekip işi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Karaoğlanoğlu, “Bu ekibin içinde radyasyon onkolojisi uzman hekimi, radyasyon uzman fizikçisi ve radyoterapi teknisyeni bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN