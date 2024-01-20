Geçtiğimiz günlerde Malatya Valiliği tarafından tebligat gönderilmeden iş yerlerinin boşaltıldığı iddia edilen mali müşavir ve muhasebeciler adeta isyan etmişlerdi. Yaşadıkları sorun ve sıkıntıları bir basın açıklaması yaparak duyuran mali müşavir ve muhasebeciler, boşalan yerlere ise tekrar kendi meslek gruplarından insanların gelmesini kaydetmişlerdi. Yaşanılan sorun ve sıkıntılardaki son durum hakkında BUSABAH’a konuşan Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştirerek yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdiklerini ifade eden Serdar Böke, boşalan yerlere kendi meslek gruplarından kişilerin yerleştirileceğini belirtti.

“GEREK OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

“Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler olarak Malatya Valimiz Ers1in Yazıcı ile bir randevu gerçekleştirdik sağ olsun bizi kabul etti” diyen Serdar Böke, şunları kaydetti:

“Sayın valimiz iş merkezimizle ilgili yaşadığımız sorunları, taleplerimizi ve dileklerimizi dinledi ve bize önerilerde bulundu. Boşalan yerlere bizim meslek gruplarının dışında başka insanların yerleştirilmesine gerek olmadığını söyledi. ‘Sizin madem dışarıda bir bekleyen ve ihtiyacı olan depremde mağdur olan meslektaşlarınız varsa öncelikli olarak onların yerleştirilmesi daha doğru olur’ dedi. Bu yönde talimatları olduğu için biz de şimdi boşalan yerlere, ihtiyacı olan, dışarıda bekleyen meslek mensuplarımızı davet edeceğiz ve onları bu boşalan iş yerlerine yerleştirmiş olacağız. Valimizin talimatı bu yönde.”

“SIRADA BEKLİYORLAR”

Boşaltılan yerlerin müteaahitlere verileceği iddia edilirken bu konu hakkında da bir değerlendirmede bulunan Serdar Böke,”Burada zannederim bir bilgi eksikliği oldu. Komisyondaki arkadaşlarımız arasında boşalan yerlere mağdur ve ihtiyacı olan diğer meslek gruplarına verileceği ile ilgili bir bilgi eksikliği oluşmuş. Valimizin talimatından haberleri olmadığı için bazı müteaahitler buradaki iş yerlerine bakmaya geldiler. Bize gelenlerle ilgilendik onlara da durumu anlattık. Valimizin talimatı ile yine boşalan yerlere depremde mağdur olan, ihtiyacı olan meslek mensuplarımızı yerleştireceğiz. Depremde 280 civarında mağdur olan meslek mensuplarımızdan sadece 120’sini buraya yerleştirebilmiştik. Hala dışarıda ihtiyacı olan meslek mensupları var bunlarda sırada bekliyorlar. Bunları çağıracağız ve buralara yerleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“BİLGİSİNİ VERDİK”

İş merkezinde bulunan altyapı ve elektrik gibi sorunlarında kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kaydeden Serdar Böke, “Biz sayın valimize iş merkezinde yaşadığımız sorunları da dile getirdik. Bu sorunların hala mevcut olduğunu bildiğimiz halde biz devletimizden bu konuda herhangi bir şey beklemediğimizi, burada oluşturduğumuz iş merkezi yönetim kurulunun marifeti ile burada topladığımız aidatlarla bu sorunların hepsini halledeceğimizin bilgisini verdik. Kendisi de bundan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sorunların kısa sürede hallolması yolunda da girişimlerimiz mevcut. Bize buranın teslimini yapan firma ile irtibatlarımız devam ediyor çok kısa bir süre sonra, sorunların hepsini halletmiş olacağız” diye konuştu.

Elektrik bağlantısındaki sorun nedeni ile iş merkezinde bazı muhasebecilerin bir başkasına ait faturaları ödemesi ile ilgili bir açıklama yapan Serdar Böke, “Elektik tesisatındaki yanlışlık nedeni ile bir arkadaşımız bir başka arkadaşımızın saatini kullanmış ve bir başkasının faturasını ödemişti bunlar belirlendi, arkadaşlarımız kendi aralarında bunun mahsuplaşmasını yapacaklar” dedi.

Son olarak iş merkezine hala yerleşmeyen muhasebecilere bir çağrıda bulunan Serdar Böke, “İş merkezimizde yüzde 95 oranında meslek mensuplarımız fiili olarak buraya yerleştiler ve fiili olarak ofislerinde çalışıyorlar. Çok az bir oranımız yerleşememişlerdi. Onlarda bilinçli olarak değil içinde bulundukları zor durum neticesinde yerleşememişlerdi. Bu arkadaşlarımızdan 5’inin de ofisleri komisyon tarafından boşaltıldı. Biz yine boşaltılan bu iş yerlerine dışarıda sıra bekleyen ihtiyacı olan mali müşavirlerimizi yerleştireceğiz, bununda duyurusunu yapacağız” açıklamasında bulundu.