Babacan’dan Sami Er yorumu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in tanıtımının yapıldığı toplantıya katılan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, önemli değerlendirmede bulundu.

Türkiye Yüzyılının hedefi doğrultusunda, şehir ve insan odaklı bir anlayışla güzel bir başlangıç yapmak için aday tanıtım toplantısına katıldıklarını belirten Babacan, Malatya için doğru isim olduğuna inandıkları ve bildikleri Sami Er’in Malatya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

“MALATYA BİR VE BERABER OLACAK”

Babacan, şunları kaydetti:

“Eğitim geçmişi: Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Şehir Planlamacılığı Programı (kentsel dönüşüm) yüksek lisansı. Profesyonel kariyeri: 3 yıl çok başarılı bir Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği dönemi, 5 yıl TOKİ Başkan Yardımcılığı, 4 yıl Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve iki dönemde toplam 8 yıl Fatih Belediye Başkan Yardımcılığından oluşan harika bir kariyer. Profesyonel ekibiyle geliyor ve Malatya'ya tam da ihtiyacı olduğu zamanda büyük katkılar sunacak bir isim. Zaten süreç içerisinde bütün Malatya bunu yaşayarak görecek. Her zaman söylüyoruz: Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız inşallah. Bu noktada, geçmişteki tüm siyasilerimizin; milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın sürece desteği çok önemli. Ve onların desteğini muhakkak alacağız. Malatya bir ve beraber olacak. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bütün teşkilatımıza ve süreç boyunca emeği geçen herkese teşekkürler. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin.”

“MALATYA, BİR VE BERABER OLACAK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı aradığını dile getiren Babacan, “Selahattin Gürkan Başkanımız ile görüştüm. Devlet adabını ve vakarını içselleştirmiş, bu olgunluğa sahip bir devlet insanı yaklaşımını yine gördüm ve kendisine hem Malatya için yaptıkları dolayısıyla şükranlarımı hem de önümüzdeki süreçte kendisinden beklediğim desteği ifade ettim dedi. Kendisi de dün Başkan Adayımız Sami Er’i arayıp başarı dileklerini ilettiğini söyledi. Bundan sonra da hem siyasi hem insani düzlemde birlikte olacağız. Malatya, bir ve beraber olacak” dedi.

Kaynak: Bülten