Diyarbakır'ı etkisi altına alacak haber geldi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Fevzi Çakmak, Yeşilköy, Şirinevler Ortaağaç, Değirmendere, Devletkuşu, Çayköy, Kavurmaküpü bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Sazlı, Akpınar, Sanayi, Fatih, Altıok, Sanayi, Seyrantepe, Korukçu bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Bircemal bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Hasköy, Belenli, Kutluk, Karalar, Başalan, İncirtepe, Kazancı bölgelerine,

Yarın 16.00-23.59 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Camiisuk, Camii Kebir, Karşıyaka bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Çavlı, 15 Temmuz, Bahçedere, Ulubaş, Pekmezciler, Bozoba, Yeşilsırt, Biçer, Koruköy, Gündoğuran, Yukarıhaydan, Kırkkuyu, Bahşilar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Bozoba, Üzümlü, Yenişehir, Selman, Babalar, Kale, Gündoğuran, Dere, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Konak, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Balım, Kalkan, Döşemeler, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe, Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Taşdam, Alangör, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Medya, Barış, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Şeyh Şamil, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Yolboyu Pirinçlik, Oğlaklı, Talaytepe, Fabrika, Üçkuyu bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe bölgesine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Uzunova, Hamzalı, Aygün Tepecik, Yaylak, Karabulak, Alaca, Ağaçkorur, Başbuğ, Uzunova, Konuklu, Ayhan, Ünal, Yakıt, İnkaya, Üçkuyu bölgelerine

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Kıpçak, Çıralı, Gürbeyli, Müminağa, Çarşı, Damar, Yenişehir, Türeli, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Sığınak, Budak, Kıpçak bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Selahattin bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine Yeşilköy, Köprübaşı, Hacıosman, Doğu Çanakçı bölgelerine,

Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Yukarı Nasırlar, Yiğitçavuş, Fetih, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Cemal Yılmaz, Karabaş, Ziya Gökalp, Ali Paşa, Abdaldede, Savaş, Süleyman Nazif, Yiğitçavuş, İskenderpaşa, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Cami Nebi, Karaçalı, Cumhuriyet, Ferit Köşk, Yenişehir, Dönümlü, Gürdoğan, Dicle, Cumhuriyet, Yenişehir, Kooperatifler, Yenişehir, Dönümlü, Selahattin Eyyubi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”