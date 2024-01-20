20 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘20 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

20 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ÖZNUR ÇALIK ECZANESİ – BATTALGAZİ

İZZETİYE MAHALLESİ, MÜCELLİ CADDESİ, YAKINCI OĞLU İŞ MERKEZİ, 6/2, YEŞİL SİNEMA KARŞISI

24 SAAT AÇIK

KERNEK ECZANESİ – BATTALGAZİ

FUZULİ CADDESİ, FIRAT İLKÖĞRETİM OKULU YUKARISI, NO: 82/A, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

İSTASYON ECZANESİ – YEŞİLYURT

İSTASYON CADDESİ, TEKTUD KEBAP İLERİSİ, KÖMÜR TEVZİ YOLU

24 SAAT AÇIK

YILDIZ ECZANESİ – YEŞİLYURT

TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, TECDE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, (CİĞERCİ AYHAN YANI) 201A

24 SAAT AÇIK

ARI ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ KIRKGÖZ CADDESİ GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

08.30-23.59 ARASI AÇIK”