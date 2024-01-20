20 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘20 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
20 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ÖZNUR ÇALIK ECZANESİ – BATTALGAZİ
İZZETİYE MAHALLESİ, MÜCELLİ CADDESİ, YAKINCI OĞLU İŞ MERKEZİ, 6/2, YEŞİL SİNEMA KARŞISI
24 SAAT AÇIK
KERNEK ECZANESİ – BATTALGAZİ
FUZULİ CADDESİ, FIRAT İLKÖĞRETİM OKULU YUKARISI, NO: 82/A, BATTALGAZİ
24 SAAT AÇIK
İSTASYON ECZANESİ – YEŞİLYURT
İSTASYON CADDESİ, TEKTUD KEBAP İLERİSİ, KÖMÜR TEVZİ YOLU
24 SAAT AÇIK
YILDIZ ECZANESİ – YEŞİLYURT
TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, TECDE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, (CİĞERCİ AYHAN YANI) 201A
24 SAAT AÇIK
ARI ECZANESİ – BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ KIRKGÖZ CADDESİ GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
08.30-23.59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.