Malatyalılara önemli duyuru!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet, Karşıyaka, Yeni, Yuvalı, Suçatı, Polatdere, Eskiköy, Polat, Altıntop, Günedoğru, Kadılı, Topraktepe, Gözene, Karaterzi, Söğüt, Çığlık, Kelhalil, Savaklı, Esentepe, Aydınlar, Elmalı, Kapıdere, Küçüklü, Fındık, Dedeyazı, Yolkoru, Şatıroba, Çömlekoba, Çavuşlu, Beğre, Gürobası, Gövdeli, Doğu, Örencik, Bıçakçı mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Dumlu, Salıcık, Haydaroğlu, Yayladam, Deveci, Çanakpınar, Işıklı, Uğurlu, Kozdere, Karaköçek, Aşağısazlıca, Saraylı, Sazlıca, Dikili, Çakmak mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Orduzu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Mahmutlu, Sütlüce, Topraktepe, Duranlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kıyıcak, Meydancık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan, Kuyulu, İkizce mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.