20 Oca 2024 - 01:38- Gündem G:

Son Dakika Malatya'da deprem hisedildi Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

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Son Dakika Malatya'da deprem hisedildi Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 01:27’de meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilerek büyük panik yaşattı. Peki bu depremler neyin habercisi? İşte detaylar.

Deprem mask
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Gece saat 01:27 sularında meydana gelen ve çevre illerdende hissedilen deprem bölgede tedirginlik yarattı. 
Kandilli Rasathanesinin vermiş olduğu bilgilere göre merkez üssü Sivas- Gürün olan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 
AFAD verilerine göre ise saat 01:27’de meydana gelen depremin merkez üssü Gürün ve yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. 
Yaşanan sarsıntının üzerinden 11 dakika sonra bu defa merkez üssü Darende olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre ise bu deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi. 
Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Baturhan Öğüt ise şu ifadelete yer verdi:

”Darende merkez üssü 12 kilometre derinlikte kısa tali fay üzerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Aynı bölgede yine 4,5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Öncü değildir.”

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20 Oca 2024 - 01:38 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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