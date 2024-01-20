Son Dakika Malatya'da deprem hisedildi Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Gece saat 01:27 sularında meydana gelen ve çevre illerdende hissedilen deprem bölgede tedirginlik yarattı.
Kandilli Rasathanesinin vermiş olduğu bilgilere göre merkez üssü Sivas- Gürün olan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD verilerine göre ise saat 01:27’de meydana gelen depremin merkez üssü Gürün ve yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Yaşanan sarsıntının üzerinden 11 dakika sonra bu defa merkez üssü Darende olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre ise bu deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Baturhan Öğüt ise şu ifadelete yer verdi:
”Darende merkez üssü 12 kilometre derinlikte kısa tali fay üzerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Aynı bölgede yine 4,5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Öncü değildir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.