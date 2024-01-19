Malatya sınırda! İşte o oran

Malatya’da okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5 şeklinde. Çevre illere göre iyi görünse de aslında sınırda bir durumun olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu durum genellikle yeni nesil ile alakalı olmayan bir oran. Şehirde yeni nesil anlamında okuma yazma oranı oldukça yüksek.

Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin oranlarına ilişkin hazırlanan bir harita, şehirlerin durumlarını ortaya koydu. Buna göre, Malatya’da okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5. Çevre illere göre iyi görünse de aslında sınırda bir durumun olduğunu söylemek mümkün.

ÇEVRE İLLERE GÖRE DURUM

Malatya çevre illere göre iyi bir durumda ancak sınırda. Haritaya göre, Kahramanmaraş’ta bu oran yüzde 4,57; Erzincan’da 4,07, Tunceli’de 5,38, Elazığ’da 3,60, Sivas’ta 4,55 şeklinde.

Çevre illerden Adıyaman ise sınırın üzerinde ve 5,85 oranında okuma yazma bilmeyen insan var.

EN ÇOK KADINLAR OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 verilerine göre, Malatya’da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 32 bin 982... Kentte okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 28 bin 172.

Ortalama eğitim süresi Malatya'da genel olarak 9 yıla çıktı. Erkeklerde bu oran 10,1 yıla çıkarken kadınlarda 8 yıl olarak belirtildi.