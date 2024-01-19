Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan getirilen tarihi eserleri satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda K.T.A (38) ve M.N (36) isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 49 adet sikke, 3 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatılarak, ele geçirilen 49 tarihi esere el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı