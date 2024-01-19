Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Selahattin Gürkan neden aday olarak açıklanmadı? MGTC Başkanı Mehmet Aydın yorumladı

Sami Er isminin AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının sürpriz olmadığını belirten Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Sami Er isminin kulislerde geçen bir isim olduğunu kaydetti. Aydın, “İki aydır kimin aday olacağı merakla bekleniyordu. Selahattin Gürkan doğal adaydı, Öznur Çalık’ın ismi geçiyordu ama Sami Er açıklandı” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18952924/selahattin-gurkan-neden-aday-olarak-aciklanmadi-mgtc-baskani-mehmet-aydin-yorumladi

Deprem bölgesinde karne heyecanı

Eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılını tamamladıklarını belirten Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu yıl eğitim ve öğretim faaliyetlerinin normal koşullarda devam etmesi için özel bir gayret harcadıklarını kaydetti. Tatil sürecinde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Yazıcı, “Öğrencilerimiz 15 gün dinlenecekler ama Vali amcaları olarak sadece bir ricam var lütfen kitap okumayı unutmasınlar” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18940493/deprem-bolgesinde-karne-heyecani

Malatya, Adana ve Kayseri’de son durum Artçılar neden bitmiyor?

Malatya, Adana ve Kayseri’de son günlerde yaşanan sarsıntılar vatandaşı tedirgin ederken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, tüm sorulara açıklık getirdi. Malatya’da 7 ve üzeri deprem üretecek fay parçası kalmadığını ifade eden Öğüt, Yeşilyurt, Doğanyol, Akçadağ, Doğanşehir ve Yeşilyurt-Çelikhan arasında 4,0 ilâ 5,0 arası depremlerin olmasının nedenini de açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18953854/malatya-adana-ve-kayseride-son-durum-artcilar-neden-bitmiyor

Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Tunceli Kars Iğdır Ardahan Van Bingöl, Hakkari dikkat!

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başlayacağını belirtti. Ancak, Doğu Anadolu'daki illerde kar yağışlarının devam edeceğini bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18952341/malatya-elazig-erzincan-erzurum-tunceli-kars-igdir-ardahan-van-bingol-hakkari-dikkat

Mısır Çarşısı da yıkılacak

Malatya şehir merkezinde Yeni Camii’nin karşısında bulunan genellikle ayakkabı, yöresel ürünler ve kıyafet satışının yapıldığı, depremlerin ardından ise şehir merkezinde ayakta kalan tek çarşı olan Tarihi Mısır Çarşısı’nın da yıkılmasına karar verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18951799/misir-carsisi-da-yikilacak

Depremzedelere müjde Yük hafifletilip süreç hızlandırılıyor

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti yalnız depremzedelerin mağduriyetleri bitmek bilmedi. Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bir kararla depremzedeler haklarını ararken artık beklemeyecek. Depremzedeleri sevindiren gelişmenin detayları haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18945419/depremzedelere-mujde-yuk-hafifletilip-surec-hizlandiriliyor

O Müteahhitten skandal savunma "Ben öğretmenim, inşaattan anlamam”

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık ‘Asrın Felaketi’nde yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği 22 bloğundan 18’inin yıkıldığı Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden din kültürü öğretmeni 81 yaşındaki Tevfik T: “Ben öğretmenim, inşaattan anlamam. Ne ile suçlandığımı anlamış değilim. İnşaatları yaparken siteyi yaptıran kooperatiflerin yönetim kurullarında olup imza yetkisi bulunan herkesle beraber hareket ettik” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18939766/o-muteahhitten-skandal-savunma-ben-ogretmenim-insaattan-anlamam