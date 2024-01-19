Malatya’da flaş transferler

Türkiye Futbol Federasyonu 3’üncü Lig temsilcisi Malatya Arguvanspor’da flaş transferler gerçekleşti. İşte sezonun ikinci yarısında takımda yer alacak isimler:
ARGUVASPOR YENİ TRANSFERLERİ
Ayhan Gençtürk - Tokat Plevne Spor - Sağ Kanat
Arda Özkay – Ankaraspor - Kaleci
Emirhan Tak - Darıca Gençlerbirliği - Sağ Bek
Engin Berk Nebioğlu - Eynesil Belediyespor - Sol Bek
Eren Taştan - Alanya Kestel - Kaleci
Mehmetcan Davarcı Oğlu - Van Spor - Forvet
Mertcan Avcı – Çorumspor - Orta Saha
Murat Kaan Çalıkbeyoğlu - Yeni Çarşı Spor - Sağ Kanat
Selman Faruk Dibek - 1461 Trabzonspor - Sağ Kanat
Yiğit Ulaş - Yeni Malatyaspor - Stoper
Burak Efe Yaz - Yeni Malatyaspor - Orta Saha
TEKNİK DİREKTÖR DE DEĞİŞMİŞTİ
Bu arada Malatya’yı 3. ligde temsil eden Malatya Arguvan Belediyespor’da aralık ayında yeni teknik direktör ile anlaşma yapıldı. Almanya’daki çalışmaları ile adından söz ettiren ve Arguvan Belediyespor’u başarılara kavuşturması beklenen o teknik direktör ile ilgili, kulüp şu açıklamayı yapmıştı:
“2023-2024 sezonun sonuna kadar A-Lisanslı Teknik Direktörü Çağakan Kıran ile anlaşmıştır. Almanya doğumlu ve birçok alanda eğitim alan Teknik Direktörümüz, Mainz 05, Eintracht Frankfurt gibi Almanya’nın profesyonel kulüplerinde scout ve antrenör olarak görev yaptı. Çağakan Kıran, son olarak Alman Futbol Federasyonunda U16-U17 (Hessen) kurumunda görev aldı. Disiplin, taktik ve futbol eğitimi bilgisiyle farklılık üreterek, birçok futbolcuyu kazandıran Teknik Direktörümüze kulübümüzde hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.