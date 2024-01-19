Malatya’da flaş transferler

Türkiye Futbol Federasyonu 3’üncü Lig temsilcisi Malatya Arguvanspor’da flaş transferler gerçekleşti. İşte sezonun ikinci yarısında takımda yer alacak isimler:

ARGUVASPOR YENİ TRANSFERLERİ

Ayhan Gençtürk - Tokat Plevne Spor - Sağ Kanat

Arda Özkay – Ankaraspor - Kaleci

Emirhan Tak - Darıca Gençlerbirliği - Sağ Bek

Engin Berk Nebioğlu - Eynesil Belediyespor - Sol Bek

Eren Taştan - Alanya Kestel - Kaleci

Mehmetcan Davarcı Oğlu - Van Spor - Forvet

Mertcan Avcı – Çorumspor - Orta Saha

Murat Kaan Çalıkbeyoğlu - Yeni Çarşı Spor - Sağ Kanat

Selman Faruk Dibek - 1461 Trabzonspor - Sağ Kanat

Yiğit Ulaş - Yeni Malatyaspor - Stoper

Burak Efe Yaz - Yeni Malatyaspor - Orta Saha

TEKNİK DİREKTÖR DE DEĞİŞMİŞTİ

Bu arada Malatya’yı 3. ligde temsil eden Malatya Arguvan Belediyespor’da aralık ayında yeni teknik direktör ile anlaşma yapıldı. Almanya’daki çalışmaları ile adından söz ettiren ve Arguvan Belediyespor’u başarılara kavuşturması beklenen o teknik direktör ile ilgili, kulüp şu açıklamayı yapmıştı:

“2023-2024 sezonun sonuna kadar A-Lisanslı Teknik Direktörü Çağakan Kıran ile anlaşmıştır. Almanya doğumlu ve birçok alanda eğitim alan Teknik Direktörümüz, Mainz 05, Eintracht Frankfurt gibi Almanya’nın profesyonel kulüplerinde scout ve antrenör olarak görev yaptı. Çağakan Kıran, son olarak Alman Futbol Federasyonunda U16-U17 (Hessen) kurumunda görev aldı. Disiplin, taktik ve futbol eğitimi bilgisiyle farklılık üreterek, birçok futbolcuyu kazandıran Teknik Direktörümüze kulübümüzde hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”