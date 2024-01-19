Gündüz tartıştığı kişiyi yaralayan şahıs, akşam kendini vurarak hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gündüz saatlerinde yaşanan olayda, E.G. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı O.U.'yu tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Polis, E.G.'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde ise E.G., bir tanıdığının iş yerine giderek başına ateş etti. Ağır yaralanan E.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı