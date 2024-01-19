Ormanlık alanda kaybolan genç, bağırarak köylülerden yardım istedi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi E.G., çıkış yolu bulamayınca havanın kararmasıyla köylülere bağırarak yardım istedi.
Olay yerine çağrılan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, genç kızı kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, botla barajın karşı kıyısına geçerek genç kızı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleşen ekiplerin başarılı müdahalesiyle sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.