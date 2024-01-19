- Gündem

Ormanlık alanda kaybolan genç, bağırarak köylülerden yardım istedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi E.G., çıkış yolu bulamayınca havanın kararmasıyla köylülere bağırarak yardım istedi.

Ormanlık alanda kaybolan genç, bağırarak köylülerden yardım istedi mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi E.G., çıkış yolu bulamayınca havanın kararmasıyla köylülere bağırarak yardım istedi.

Olay yerine çağrılan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, genç kızı kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, botla barajın karşı kıyısına geçerek genç kızı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleşen ekiplerin başarılı müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kocaeli, Kandıra, Kayıp, ormanlık alan, üniversite öğrencisi, yardım

19 Oca 2024 - 23:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL