Sentetik ecza ve silah bulunduran şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 25 bin 357 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Y., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan C.Y., Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.