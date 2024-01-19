19 Oca 2024 - 22:00 - Gündem

Sentetik ecza ve silah bulunduran şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 25 bin 357 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.