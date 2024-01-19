Usta isim 6 Şubat’ta Malatya’yı anlatacak Programın saati tüyleri diken diken etti

Malatya’da 6 Şubat 2024 günü, ‘Asrın Felaketi’ olarak literatüre geçen depremleri anma, şehrin depremsellik durumunu değerlendirme kapsamında “Malatya Dolayının Depremselliği” adlı bir program yapılacak. Söz konusu programın konuğu Malatya jeolojisine 30 yılını vermiş olan İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal olacak. Programın başlayacağı saat ise tüyleri diken diken etti.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 6 Şubat 2024 günü, ‘Asrın Felaketi’ olarak anılan depremleri anma şehrin depremsellik durumunu değerlendirme kapsamında “Malatya Dolayının Depremselliği” adlı bir program yapılacak. Söz konusu programın konuğu ise İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal…



Meslek hayatının 30 yılını Malatya'da TÜBİTAK, TPAO ve BAP projelerini yaparak, tüm Malatya ve yakın dolayının jeolojisini çalışarak geçiren emekli Jeoloji Profesörü Mehmet Önal’ın Malatya hakkında söyleyecekleri merakla bekleniyor.



Bilindiği üzere onlarca deprem bilimcinin sadece birkaç ay önce andığı Çöşnük Fayı’nı tam 20 yıl önce ABD’de yayınlanan bir makalesinde bildiren ve 6 Şubat’tan önce de bu faya dikkat çekip uyaran emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal’ın Malatya hakkında çok gerçekçi tespitleri bulunuyor.

O SAATİN ÖNEMİ NE?

Bu arada program 6 Şubat 2024 günü saat 13.24’te başlayacak. Bilindiği bu saat, 6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin olduğu anlardı. Bu deprem Malatya’nın kalanını yerle bir etmişti. Bahsi geçen program Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arslantepe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.