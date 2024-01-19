Çöp depolama alanında bebek cesedi bulundu

Başkent'te çöp depolama alanında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi mevkiinde bulunan çöp depolama alanında görevliler çöp ayırma işlemi sırasında yerde hareketsiz yatan erkek bebek buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.