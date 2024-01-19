'Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Erciş ilçesinde Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile düzenlenen "Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
İlkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında birincilere bisiklet, diğer dereceye giren öğrencilere de farklı hediyeler verildi.
Ödül töreni, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu tarafından kaymakamlık binasında gerçekleştirildi. Törene Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, okul müdürleri, yarışmayı düzenleyen dernek çalışanları ve dereceye giren öğrencilerin aileleri de katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.