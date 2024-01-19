Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçından dolayı Kayserispor'a para cezası verdi.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza geldi. Geçen hafta İstanbul'da oynanan Galatasaray-Kayserispor maçı sonrasında disiplin kuruluna sevk edilen Kayserispor'a para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada,
"5- 15 Ocak 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kayserispor'un 27 Bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.