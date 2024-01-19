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Kaçak makaron operasyonu: 24 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kaçak makaron operasyonu: 24 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi mask
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen baskınlarda 24 bin 600 sigara dolumunda kullanılan boş makaron, 630 sigara paketi halinde matbaa kesimi yapılmış boş karton sigara kutusu, 8 kilo sigara dolumunda kullanılan kıyılmış tütün, 112 paket satışa hazır makaron sigara, kompresör ve 1 tam otomatik elektronik makaron sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Oca 2024 - 21:22 - Gündem

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