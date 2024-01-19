Polisin şok uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği huzur uygulamalarında önemli bir başarı elde etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şok uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ile ilişkilendirilen 115 adet fişek, 1 adet şarjör, 9 adet kesici ve delici alet, 51 adet sentetik ecza maddesi, 69 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1.33 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şok uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtilerek, halkın güvenliği ve asayişin sağlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı