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Polisin şok uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği huzur uygulamalarında önemli bir başarı elde etti.

Polisin şok uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi mask
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Çorum Emniyet Müdürlüğü, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği huzur uygulamalarında önemli bir başarı elde etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şok uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ile ilişkilendirilen 115 adet fişek, 1 adet şarjör, 9 adet kesici ve delici alet, 51 adet sentetik ecza maddesi, 69 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1.33 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şok uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtilerek, halkın güvenliği ve asayişin sağlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çorum Emniyet Müdürlüğü, huzur uygulamaları, şok uygulamalar, Polis

19 Oca 2024 - 21:16 - Gündem

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