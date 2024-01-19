- Asayiş

Elektrik panosu alevlere teslim oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yandı.

Elektrik panosu alevlere teslim oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yandı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan DÜSOP, dün öğlen saatlerinde aleve alev yanarken, o sırada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Dicle Elektrik, panonun aşırı yüklenmeden dolayı yandığını bildirdi. Enerji şirketi ekipleri, onarım için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, DÜSOP, Patlama, yangın, Dicle Elektrik, pano

19 Oca 2024 - 21:11 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL