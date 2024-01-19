Elektrik panosu alevlere teslim oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yandı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan DÜSOP, dün öğlen saatlerinde aleve alev yanarken, o sırada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Dicle Elektrik, panonun aşırı yüklenmeden dolayı yandığını bildirdi. Enerji şirketi ekipleri, onarım için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı