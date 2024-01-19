Elektrik panosu alevlere teslim oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yandı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan DÜSOP, dün öğlen saatlerinde aleve alev yanarken, o sırada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Dicle Elektrik, panonun aşırı yüklenmeden dolayı yandığını bildirdi. Enerji şirketi ekipleri, onarım için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.