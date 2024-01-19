Malatya, Adana ve Kayseri’de son durum Artçılar neden bitmiyor?

Malatya, Adana ve Kayseri’de son günlerde yaşanan sarsıntılar vatandaşı tedirgin ederken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, tüm sorulara açıklık getirdi. Malatya’da 7 ve üzeri deprem üretecek fay parçası kalmadığını ifade eden Öğüt, Yeşilyurt, Doğanyol, Akçadağ, Doğanşehir ve Yeşilyurt-Çelikhan arasında 4,0 ilâ 5,0 arası depremlerin olmasının nedenini de açıkladı.

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Sevgili Adanalı, Kayserili ve Malatyalılar”

diyerek, bu şehirlerde yaşayanlara, depremsellik durumuna ilişkin bazı bilgiler aktardı.

ADANA’DA DURUM

“Adana’da son günlerde Aladağ bloğu içerisinde bir takım depremler olmaktadır” diyen Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Adana-Osmaniye-Maraş bloğu ve Kayseri bloğu saat yönünde dönme davranışı gerçekleştirirken kuzeyden ve güneyden bu bloğa baskı uygulanmaktadır. Bu iki blok arasında kalan Aladağ bloğunda bulunan D-B doğrultulu normal düşey ve ters bindirme kısa parçalarda 4,0 ilâ 4,9 arasında depremleri oluşturmaktadır. Bu bloğu kesen blok sınır fayı Kozan-Savrun, orta Anadolu fay sisteminin Ecemiş Segmenti ve Sarız Fay Zonu genel anlamda çok büyük deprem üretemez”

sözlerine yer verdi.

“KAYSERİ’DE YAMULMA DEFORMASYONU YOK”

Kayseri hakkında konuşan Baturhan Öğüt,

“Kayseri bloğunu çevreleyen Sarız Fay Zonu ve orta Anadolu fay sisteminin kayma hızı çok düşük ve birçok parçadan oluşmaktadır. Özellikle Şarkışla ve Erkilet arasındaki fay parçalarında ‘creep (sürünme)’ devam ederek büyük deprem üretecek yamulma deformasyonu oluşmamaktadır. Bu fay sisteminde bulunan fayları komple tek seferde kıracak baskı yani basınç oluşmamaktadır”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA’DA 7 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETECEK FAY KALMADI”

Malatya hakkında ise Öğüt, şunları aktardı:

“Malatya’da 6 Şubat 7,6'lık deprem sonrası 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay parçası kalmadı. Yeşilyurt, Doğanyol, Akçadağ, Doğanşehir ve Yeşilyurt-Çelikhan arasında 4,0 ilâ 5,0 arası depremlerin olması anormal bir durum değildir, çünkü bölgelere uygulanmış 2.5+2.5=5 bar stres transferi olmuştu, yani başınç (baskı) uygulanmıştı.

“HEPSİ ARTÇI DEPREM”

Çelikhan, Pütürge yöresinde depremlerin bir diğer ana nedeni, alttan kuzey yönlü 25mm/yıl üstten 16mm/yıl hız ile bu bölgeye hem Arabistan hem Malatya-Elâzığ-Tunceli-Bingöl bloğu baskı yani (basınç) uygulamakta, bu basınca ek olarak Adana-Osmaniye-Maraş bloğunun dönme davranışı sonucunda baskı uygulamaktadır.

Bu bölgede 4,0 ilâ 5,1 arası depremlerin çoğu gerilim transferi sonucunda olmaktadır ve artçı depremlerdir.”