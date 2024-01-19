Öğrencilere uzay bilimleri ve teknoloji semineri verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ali Emiri Bilgievi'nde eğitim gören öğrencilere uzay bilimleri ve Türkiye'deki uzay çalışmalarıyla ilgili bir seminer verildi.

Diyarbakır T3 Vakfı İl Sorumlusu Büşra Sümeyye Cinemre tarafından gerçekleştirilen seminerde, milli teknolojinin önemi vurgulanarak, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri ve girişimcilik konularına değinildi.

Cinemre, Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı Teknofest hakkında da bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı