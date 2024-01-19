Bankacı rolüyle dolandırıcılık yapan şahsa 5 yıl hapis ve 100 bin lira cezası

Samsun'da ikamet eden Eral K.'yi telefonla arayarak kendisini bankacı olarak tanıtan Burkay B., kredi çekmesine yardımcı olacağı bahanesiyle mobil bankacılık bilgilerini ve onay kodunu alarak 60 bin lira dolandırdı.
Bankadan kendi adına çekilen kredi, başka bir hesaba aktarılan Burkay B., suçunu işlediği İstanbul'da yakalandı.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Burkay B., dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararıyla suçlu bulunan Burkay B. için verilen ceza ile ilgili detaylar kamuoyuna duyuruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.