18 yıl 1 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli yağma suçlarından toplam 28 adet suç kaydının olduğu ve hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şahsı yakaladı. Sorgusunun ardından şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı