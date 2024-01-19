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18 yıl 1 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman’da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

18 yıl 1 ay cezası bulunan şahıs yakalandı mask
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Adıyaman’da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli yağma suçlarından toplam 28 adet suç kaydının olduğu ve hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S. isimli şahsı yakaladı. Sorgusunun ardından şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Oca 2024 - 20:27 - Asayiş

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